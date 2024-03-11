Üye Girişi
Haberler

Taraftar isyan ediyor! Fernando Santos'un Beşiktaş karnesine bakın

Güncelleme:

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenildi. Siyah-beyazlıların Fernando Santos yönetiminde ligde çıktığı 10 maçın 6'sında gol atamaması ise dikkat çekti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Beşiktaş'ta Fernando Santos yönetiminde alınan sonuçlar ise dikkat çekiyor.

10 MAÇIN 6'SINDA GOL ATAMADILAR

Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde ligde 10 maça çıktı. Beşiktaş, bu karşılaşmaların 6'sında gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos ile ligde alınan sonuçlar şu şekilde;

  • Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük
  • Pendikspor 4-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor
  • Sivasspor 1-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
  • Kayserispor 0-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 2-0 Konyaspor
  • İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
  • Beşiktaş 0-1 Galatasaray
  • Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş
Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Fernando Santos Beşiktaş Spor Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Sarıçam adayı Sibel Demirci kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Sarıçam belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Saimbeyli adayı Mustafa Kara kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Saimbeyli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pozantı adayı Mehmet Emin Kaya kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Pozantı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kozan adayı Serdar Dervişoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Kozan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karataş adayı Hakan Cengiz kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Karataş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karaisalı adayı Ayhan Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Karaisalı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İmamoğlu adayı Ercan Toklu kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana İmamoğlu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Feke adayı Doğukan Dırağan kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Feke belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çukurova adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Çukurova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ceyhan adayı Nermin Alırsatar kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aladağ adayı Ahmet Ballı kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yenipazar adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Yenipazar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sultanhisar adayı Selma Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Sultanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Söke adayı Hakan Türkyılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Söke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Nazilli adayı Murat Melezoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Nazilli belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title