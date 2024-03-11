Taraftar isyan ediyor! Fernando Santos'un Beşiktaş karnesine bakın
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenildi. Siyah-beyazlıların Fernando Santos yönetiminde ligde çıktığı 10 maçın 6'sında gol atamaması ise dikkat çekti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Beşiktaş'ta Fernando Santos yönetiminde alınan sonuçlar ise dikkat çekiyor.
10 MAÇIN 6'SINDA GOL ATAMADILAR
Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde ligde 10 maça çıktı. Beşiktaş, bu karşılaşmaların 6'sında gol sevinci yaşayamadı.
Beşiktaş'ta Fernando Santos ile ligde alınan sonuçlar şu şekilde;
- Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük
- Pendikspor 4-0 Beşiktaş
- Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor
- Sivasspor 1-0 Beşiktaş
- Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
- Kayserispor 0-0 Beşiktaş
- Beşiktaş 2-0 Konyaspor
- İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
- Beşiktaş 0-1 Galatasaray
- Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş