Otizmli öğrenci, öğretmen tarafından sopayla dövüldü

İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren bir otizm spor okuluna giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir A., öğretmen Veysel B. tarafından darbedildi. Yaşanan olay 6 Şubat Salı akşamı Kadir A.'nın spor merkezinden döndükten sonra annesine, "Anne öğretmen sopayla beni dövdü, boğazımı sıktı, bacağıma vurdu" demesiyle ortaya çıktı. Annenin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan soruşturmanın ardından öğretmen Veysel B. tutuklandı.

VÜCUDUNDAKİ MORLUKLAR DELİL OLARAK SUNULDU

Oğlunun tişörtünü çıkaran kadın, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla karşılaştı. Çocuğuyla hastaneye giden anne, tedavi işlemlerinin ardından Kumburgaz Polis Merkezi'ne gitti. Anne, oğlunu darbeden öğretmen Veysel B.'den şikayetçi oldu. Anne, oğlu Kadir A.'nın vücudundaki morlukların fotoğraflarını da polis ekiplerine delil olarak sundu. Yapılan soruşturmanın ardından öğretmen Veysel B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BU DAYAK DEĞİL İŞKENCE"

Engelli çocuğunun dövülmesiyle ilgili konuşan anne, "Anne öğretmen beni dövdü' dedi. Ben de tabi sordum 'Neyle dövdü, nasıl dövdü' dedim. Sopayla ellerine, dizlerine vurduğunu, boğazını sıktığını söyledi. Ben de hemen müdürünü aradım. 'Telli hanım böyle bir şey yoktur' falan dedi. 'Hocam bugün kim çalıştırdı benim çocuğumu' dedim. İsmini verdi, söylemek istemiyorum ismini canavar. Yani artık ismini bile anmak istemiyorum. Daha önce hiç görmedim, tanışmadım, bana böyle bir şey söylemediler. 'Hocam dedim Kadir dövüldüğünü söyledi', 'Yok öyle şey olmaz, ben kameralara falan bakıp size bilgi vereceğim" dedi.

O anda çocuğum geldi,. 'Anne bakar mısın Kadir'in durumuna' dedi. Eli kıpkırmızı olmuştu neyle vurduğunu bilmiyorum. Eşofmanını indirdim, indirmez olaydım. Söyledikçe o anı yaşıyorum ben. Yani bu çocuk işkence görmüş, dayak değil. Hemen görür görmez okul müdürüne gönderdim, 'Hocam kadir bu durumda' dedim. 'Telli hanım yarın gelin konuşalım' dedi. Avukatlarla hemen hastaneye gittik, darp raporunu aldık, sonra karakola gittik. Lütfen herkes cezasını görsün." ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜREDİR VE SİSTEMATİK ŞEKİLDE ŞİDDETE MARUZ KALDI"

Konuyla ilgili konuşan Avukat Mehmet Atasoy, "Müvekkilim Telli A.'nın yüzde 70 engelli raporu bulunan otizmli oğlu Kadir'in darp sonucunda vücudunun bir çok yerinde morarmalar ve ekimozlar oluşmuştur. Bu morarmalar ve ekimozlara bakıldığında müvekkilimin oğlunun uzun süredir ve sistematik bir şekilde bu fiillere maruz kaldığı görülmektedir.

Biz şüphelinin en üst sınırda cezalandırılması ve de bedenen ve ruhen kendini savunamayacak olan bireylere karşı, bu suçu bir daha işlememesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamalarında bulundu.