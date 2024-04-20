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PSG maçı sonrası ortalık karıştı! İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor

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Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri PSG maçından sonra takım arkadaşlarına isyan etti. Maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ronald Araujo ile söz dalaşına giren İlkay'ın İspanyol devinden ayrılması gündemde.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elenen Barcelona'da İlkay Gündoğan krizi yaşanıyor. Son olarak takım arkadaşı Ronald Araujo ile söz dalaşına giren İlkay Gündoğan'ın İspanyol devinden ayrılması gündemde.

ARADIĞINI BULAMADI

Manchester City kariyeri sonrası Barcelona'nın yolunu tutan ancak İspanya'da aradığını bulamayan İlkay Gündoğan'ın takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son olarak takım arkadaşı Ronald Araujo ile söz dalaşına giren yıldız futbolcu için sürpriz iddialar gündeme geldi.

PSG maçı sonrası ortalık karıştı! İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor

SOYUNMA ODASINDA ORTAM GERİLDİ

İlkay 'ın Ronald Araujo'ya, "Hayal kırıklığına uğradım. Burası Şampiyonlar Ligi, rakip kim olursa olsun, bir oyuncunuz atıldığında geri dönmeniz kolay değildir. Kırmızı karttan önce oyunun kontrolünün bizde olduğunu hissediyorduk. Eğer bu faulse, kırmızı karttır. Böyle kritik bir anda topu alacağınızdan emin olmanız gerekiyor" sözleriyle tepki gösterdi. Araujo ise "O açıklamalarla ilgili düşüncelerimi kendime saklamayı tercih ediyorum. Saygı duyulması gereken değerlerim var." şeklinde İlkay'a yanıt vermişti.

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Todofichajes'te yer alan habere göre İlkay Gündoğan, Barcelona formasıyla ilk ve son sezonunu yaşıyor. Hem kulüp hem de yıldız futbolcu yollarını ayırmak istiyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İlkay Gündoğan Manchester Barcelona PSG Futbol Spor Haberler

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