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Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor

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Restoran ve kafelerdeki fiyatların fahiş oranlarda artması ile sosyal medyada başlayan boykot hareketi çığ gibi büyümüş durumda. X üzerinden örgütlenen çok sayıda kullanıcının 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararına gittikçe daha fazla vatandaş destek verirken, bazı ünlü isimler de boykota katılarak desteğini gösterdi.

Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle dışarıda yemek yemek hayli zorlaştı. Buna lokanta ve kafelerin üzerine koyduğu fahiş miktarlar da eklenenince sosyal medya platformunda örgütlenen çok sayıda kullanıcı tarafından 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı alındı. Bugün başlayan boykota destek çığ gibi büyüdü.

Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor

ÜNLÜLER DE DESTEK VERİYOR

Ocak ayında da boykot çağrısı yapan ekonomist İris Cibre çarşamba günü çağrısını yineledi: "Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz. Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz."

Televizyon programcısı Armağan Çağlayan: Katılımın nasıl olacağı bende merak konusu?

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer: Bu cumartesi ve pazar cafe ve restaurantlara gitmiyoruz!

Yönetmen, senarist yazar Gani Müjde: 20-21 Nisan tarihlerinde restoranlara gitmeyerek #fahişyemeğeboykot kampanyası başlatanlara helal olsun. Sırada evler var. Bi fahiş yemeğe boykot kampanyasını da evlerdeki yer sofraları için yapmak lazım.

Müzisyen Melis Danişmend: Sonuna kadar destekliyorum!

İşte sosyal medyada bazı paylaşımlar:

Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor

Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor

Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor

Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor

Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor

Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor

Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (2)

Ercan içerik:

bende desliyorum ve devamını bekliyorum.

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sade vatandaş:

eskiden eminönünde meydana yakın bir ara sokakta ucuza çok güzel lahmacun yapan yer vardı şimdi yok oralar turistik soygun yeri olmuş zaten benimde ağzımda tek diş dahi yok çoğu şeyi yiyemiyorum size bir tavsiye oylarınıza sahip çıkmayıp bu iktidarı yönetime getirip ekonominin mahvolmasına sebep oldunuz hiç olmazsa dişlerinize sahip çıkın ağzınız benimki gibi kel kalmasın zaten para yok istediğimizi yiyemiyoruz dişlerimiz olmasada olur demeyin elbet bir gün sizinde istakoz yiyecek paranız olur

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