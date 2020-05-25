SANCAKTEPE'DE POLİS OTOMOBİLİ YAN YATTI
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SANCAKTEPE'DE POLİS OTOMOBİLİ YAN YATTI

Sancaktepe'de polis otomobilinin devrilerek yan yatması sonucu 1 polis yaralandı.

SANCAKTEPE'DE POLİS OTOMOBİLİ YAN YATTI
25.05.2020 22:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:29

Sancaktepe'de polis otomobilinin devrilerek yan yatması sonucu 1 polis yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis otomobili kaldırıma çıkarak yan yattı. Yaralanan polis memuru, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memurunu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan polis aracı çekiciyle kaldırılarak otoparka çekildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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