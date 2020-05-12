Rusya korona vakalarında dünyada ikinci sıraya yerleşti
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Rusya korona vakalarında dünyada ikinci sıraya yerleşti

Rusya, yeni açıklanan korona vakalarından sonra korona vakasının en fazla görüldüğü ikinci ülke oldu.

Rusya korona vakalarında dünyada ikinci sıraya yerleşti
12.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:03

Rusya, yeni açıklanan korona vakalarından sonra korona vakasının en fazla görüldüğü ikinci ülke oldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkileri tüm dünyada devam ediyor. Rusya tarafından yapılan son resmi açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüsü vakası 232 bin 243'e yükseldi. 24 saat önce vaka sayısı bakımından dünyada üçüncü sırada olan Rusya, son 24 saatte bildirdiği 10 bin 899 vaka sayısıyla birlikte ABD'nin ardında yer alarak ikinci sıraya yerleşmiş oldu.

Korona virüsü salgınının başlangıcından itibaren ülkede yapılan toplam test sayısı 5 milyon 800 bini geçti. Uygulanan tedavi sonucunda toplamda 43 bin 512 kişi iyileşirken, 2 bin 116 kişi ise hayatını kaybetti.

Moskova ilk sırada

Ülke genelinde yaşanan vakaların bölgelere göre oranları sıralandığında vaka sayıları bakımından başkent Moskova ilk sırada yer alıyor. Ülkedeki 230 bini geçen vaka sayısının hemen hemen yarısı (121 bin 301) Moskova'da kayıtlı.

"12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor"

Öte yandan, 11 Mayıs Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirmiş ve ülkenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, karantina sürecine ilişkin yeni gelişmeleri değerlendirmişti. Rus lider, karantinadan etaplar halinde çıkılacağını, Mayıs ayı ortasında yapılan günlük testin 300 bine çıkacağını, ailelere ekonomik destek paketi verileceğini, 12 Mayıs'tan itibaren tatilin bitip çalışma hayatının başlayacağını ifade etmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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