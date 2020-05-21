Rusya'da korona ölümleri 3 bini geçti, vaka sayısı 320 bine yaklaştı
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Rusya'da korona ölümleri 3 bini geçti, vaka sayısı 320 bine yaklaştı

Rusya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 127 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 3 bin 99'a, vaka sayısı ise 317 bin 554'e yükseldi.

Rusya'da korona ölümleri 3 bini geçti, vaka sayısı 320 bine yaklaştı
21.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:10

Rusya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 127 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 3 bin 99'a, vaka sayısı ise 317 bin 554'e yükseldi.

Rusya Korona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da son 24 saatte 127 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 3 bin 99'a yükseldiği bildirildi. Merkez, son 24 saatte 8 bin 849 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 317 bin 554'e ulaştığını açıkladı.

Rusya'da düne göre vaka sayısında 15, can kaybı sayısında 8 oranında düşüş yaşandı. Ülkede dün 135, 19 Mayıs'ta 115, 18 Mayıs'ta ise 91 ölüm kayıtlara geçti.

Ülkede dün 8 bin 764 vaka tespit edilirken, 19 Mayıs'ta 9 bin 263, 18 Mayıs'ta ise 8 bin 926 vaka tespit edildi. Ülke genelinde tespit edilen vaka sayısı 10 binin altında seyretmeye devam ediyor.

Ülke genelinde son 24 saatte 262 bin 800 Covid-19 testi yapılırken, korona virüs salgınının başlangıcından itibaren Rusya'da yapılan toplam test sayısı 7 milyon 840 bin 880 olarak açıklandı. Ayrıca, korona virüs şüphesiyle gözetim altında tutulan kişi sayısı ise 277 bin 317'ye yükseldi.

Rusya'da salgının merkez üssü Moskova olurken, Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ülke toprakların geniş olması nedeniyle salgının durumuna göre her bölgede ayrı karantina kurallarının uygulanacağını ifade etmişti. Başkent başta olmak üzere Rusya'nın birçok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlandırılmış, eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri, restoranlar, kafeler, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Vladimir Putin tarafından alınan karar ile 12 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde "karantinadan kontrollü çıkış" prensibiyle karantina uygulaması gevşetilmeye başlanmıştı. Video konferans yoluyla halka seslenen Putin ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, 12 Mayıs'tan itibaren etaplar halinde karantina uygulamasından çıkılacağını ve günlük yapılan test sayısının 300 bine çıkacağını ifade etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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