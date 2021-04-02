Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu
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Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu

Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu.

Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu.

Ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

Kaymakam Yılmaz Kurt kimdir?

1976 yılında Trabzon/Çaykara'da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde Kuyucak'ta göreve başladı. - AYDIN

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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