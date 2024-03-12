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Didim'de Berber Fiyatlarına Zam Yapıldı

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Aydın'ın Didim ilçesinde alınan karar ile ilçedeki berber fiyatlarına zam yapıldı. Saç traşı 250 TL, Sakal traşı 200 TL olurken damat traşı ise 3 bin TL olarak açıklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde alınan karar ile ilçedeki berber fiyatlarına zam yapıldı. Saç traşı 250 TL, Sakal traşı 200 TL olurken damat traşı ise 3 bin TL olarak açıklandı.

Didim'de berber fiyatları zamlandı. 29 Şubat 2024 tarihinde alınan karar kapsamında berber tarife ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Zam tarifeleri ilçedeki tüm berber esnafına dağıtılırken, yapılan zam sonrasında, Saç traşı 250 TL, Sakal traşı 200 TL, saç boyama 600 TL, çocuk traşı 250 TL, saç yıkama 150 TL olurken, damat traşı ise 3 bin TL olarak açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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