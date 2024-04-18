Aydın'da terör propagandası yapan şahıs yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranması bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar devam ediyor. Akbük mahallesinde "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN