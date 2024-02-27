Aydın'da Polis Ekipleri Vatandaşlara Narkotik Polisi Anne Eğitimi Verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde eğitimlerine ivme kazandıran polis ekipleri, 165 vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verdi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen madde kullanımını önlemeye yönelik UYUMA ve En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Merkez Cami Kuran Kursu'nda 65 kursiyere, Merkez Cami'nde 55 Didim Müftülük personeline ve Gazi İlkokulu, Gazi Ortaokulu ve Didim Meslek Eğitim Merkezi'nde 45 veliye yönelik 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında eğitim verdi. Düzenlenen eğitimlerde broşür dağıtılırken, UYUMA uygulaması hakkında da bilgi verildi. - AYDIN