Didim'de işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen cinayetin zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde önceki gün işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı.
Polis ekipleri, 27 Şubat'ta Ege Caddesi'nde Osman Durmaz'ın (39) silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili aranan S.K'nin saklandığı yeri belirledi.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
S.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.