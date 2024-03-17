Minikler Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden minikler hem jandarmayı yakından tanıdı hem vatan sevgisini öğrendi.

Aydın genelindeki bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri, ilçe komutanlıklarında da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda anaokulu öğrencileri Didim ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette neşeli dakikalar geçiren minikler hem jandarmayı daha yakından tanıdı hem de vatan sevgisini öğrendi. Renkli görüntülerin de oluştuğu ziyaret sonunda jandarma ekipleri, miniklere bayrak, dergi, boyama kitabı ve çeşitli hediyelikler takdim etti. - AYDIN