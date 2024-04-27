Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcısına yönelik düzenlenen operasyonda S.M. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramalarda; 1 adet hassas terazi, 14 gr metamfetamin madde, 32 adet entetik hap, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheli S.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN