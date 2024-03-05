Didim'de 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde hareketli lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN