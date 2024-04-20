Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalar kapsamında A.K., U.B., M.K., Y.Y. ve İ.A. isimli 5 şüpheli şahıs durduruldu. Üzerlerinde yapılan aramada 102 gram kokain, 8 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.Y. ve İ.A. isimli 2 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN