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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalar kapsamında A.K., U.B., M.K., Y.Y. ve İ.A. isimli 5 şüpheli şahıs durduruldu. Üzerlerinde yapılan aramada 102 gram kokain, 8 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.Y. ve İ.A. isimli 2 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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