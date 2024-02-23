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Didim'de Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Tespit Edildi, 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan kontrollerde 5 şüphelinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli de yakalandı. Toplamda 11 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kontrol edilen 5 şüphelinin uyuşturucu kullandıkları tespit edilirken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli de yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarmanın şüphesi üzerine durdurulan A.Ç., B.G., E.K., G.S. ve H.K. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca faaliyet esnasında hırsızlık, dolandırıcılık, hakaret, güveni kötüye kullanma, askeri ceza kanuna muhalefet suçlarından aranan 6 şüpheli şahıs da yakalandı. Gözaltına alınan toplam 11 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Didim Aydın Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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