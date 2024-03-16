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Didim'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü ise hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilçedeki özel bir okulda öğretmenlik yapan evli 2 çocuk annesi araç sürücüsü Esra Uygur (39), ağır yaralı şekilde yaralandı. Ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Uygur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uygur'un eşinin Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Uygur'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerin yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Didim Aydın 3.Sayfa Güncel Haberler

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