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Aydın'da Okçuluk Müsabakalarında İl Birincileri Belli Oldu

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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen okçuluk müsabakalarında sporcular hedefi on ikiden vururken, açıklanan sonuçların ardından il birincileri de belli oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları, Didim Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşti. Toplamda 68 sporcunun katıldığı ve 10 kategoride yapılan müsabakaların sonuçları da belli oldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen okçuluk müsabakalarında sporcular hedefi on ikiden vururken, açıklanan sonuçların ardından il birincileri de belli oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları, Didim Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşti. Toplamda 68 sporcunun katıldığı ve 10 kategoride yapılan müsabakaların sonuçları da belli oldu. Birbirleriyle kıyasıya mücadele eden sporcular, hedefi on ikiden vururken, dereceye giren takımlar da belli oldu. Minik kızlar kategorisinde Didar Aadagür birinci, Elif Şura Güreli ikinci, Ada Erol üçüncü oldu. Minik erkekler kategorisinde Yağız Ali Dursun birinci, Ayberk Yeşil ikinci, Taha Toprak üçüncü oldu. Küçük kızlar kategorisinde Eda Türköz birinci, Elif Şarıldayan ikinci, Öykü Taşkın üçüncü oldu. Küçük erkekler kategorisinde Barkın Çınar birinci, Adem Erdoğan ikinci, Rafet Aytuğ Kumru üçüncü oldu. Yıldız erkekler kategorisinde Cihan Can Turgut birinci, Barış Ateş ikinci, Hasan Yiğit Hamarat üçüncü oldu. Yıldız kızlar kategorisinde Elif Berra Kütük birinci, Şükriye Duygu Sayın ikinci, Ece Yağcılar üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde Kaan Sarp birinci, Levent Aras Eren ikinci, Dilgeç Kasım Gezer üçüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde Elisa Grace Rohwedder birinci, Beliz Çiçek Yurtdaş ikinci, Elifsu Küçüköz üçüncü oldu. Genç kızlar makaralı kategorisinde ise Melihat İrem Sivrioğlu birinci, Tuana Yıldırım ikinci, Özge Özsarı üçüncü oldu.

İl birincilerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen ödül töreninde sporcular ödüllerine kavuşurken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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