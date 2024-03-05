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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Evde Özel Düzeneklerle Yetiştirilen Maddeye El Konuldu

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Aydın'ın Didim ilçesinde evdeki oda içerisine kurdukları özel düzeneklerle uyuşturucu madde yetiştiren 2 şahıs gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan düzenekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde evdeki oda içerisine kurdukları özel düzeneklerle uyuşturucu madde yetiştiren 2 şahıs gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirdikleri operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan ekipler başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda ikamette bulunan oda içerisinde kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulu vaziyette 4 adet led ışık düzeneği, 1 adet elektrikli fan, 0.92 gram esrar maddesi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan Y.K. ve B.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kenevir Aydın 3.Sayfa Güncel Haberler

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