Didim'de meydana gelen trafik kazasında tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasına karışan araç sürücüsü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Didim'de geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşen trafik kazasında 39 yaşındaki Esra Uygur hayatını kaybetmişti. Olaya karışan diğer araç sürücüsü ise Didim Jandarma Komutanlığı'na teslim olmuştu. Edinilen bilgiye göre 18 Mart Pazartesi günü Didim Jandarma Komutanlığı'na teslim olan F.Ş isimli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından Didim Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanan F.Ş Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN