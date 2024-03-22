Didim'de Balıkçılar Su Avcılığı Kanunu Hakkında Bilgilendirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirildi.

Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibimizle denizde gerçekleştirdiğimiz denetimde muhtelif balıkçılar kontrol edilerek belge ve ürün kontrolü yapıldı. 5/1 numaralı Ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ ve 5/2 numaralı Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı" denildi. - AYDIN