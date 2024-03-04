Didim'de Teknede Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde teknede rahatsızlanan kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliyesi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan bir şahsın bulunduğu ihbarının ardından sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler teknede şahsın tıbbi tahliyesini yaparak sağlık ekiplerine teslim etti. - AYDIN