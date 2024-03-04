Üye Girişi
Haberler

Didim'de Teknede Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi

Güncelleme:

Aydın'ın Didim ilçesinde özel teknede rahatsızlanan bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil güvenlik ekipleri, teknede bulunan kişiyi tıbbi tahliye yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde teknede rahatsızlanan kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliyesi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan bir şahsın bulunduğu ihbarının ardından sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler teknede şahsın tıbbi tahliyesini yaparak sağlık ekiplerine teslim etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title