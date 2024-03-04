Didim'de Teknede Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi
Aydın'ın Didim ilçesinde özel teknede rahatsızlanan bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil güvenlik ekipleri, teknede bulunan kişiyi tıbbi tahliye yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.
Aydın'ın Didim ilçesinde teknede rahatsızlanan kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliyesi gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan bir şahsın bulunduğu ihbarının ardından sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler teknede şahsın tıbbi tahliyesini yaparak sağlık ekiplerine teslim etti. - AYDIN