Aydın'da 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, devriye esnasında yakalanan S.E., C.E., C.Ö., A.Ö. ve C.A. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca faaliyet esnasında "Hırsızlık, Kişinin Kendini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtması, Basit Yaralama, İcra" suçlarından aranan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 11 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN