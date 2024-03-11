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Aydın'da 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde kullanan şüphelilerin yanı sıra hırsızlık, kamu görevlisi olarak tanıtma, basit yaralama ve icra suçlarından aranan 6 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, devriye esnasında yakalanan S.E., C.E., C.Ö., A.Ö. ve C.A. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca faaliyet esnasında "Hırsızlık, Kişinin Kendini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtması, Basit Yaralama, İcra" suçlarından aranan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 11 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Didim Aydın Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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