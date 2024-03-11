Saadet Partisi Didim adayı Rıza Ekşi kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Didim belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Didim belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Didim adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Didim Belediye Başkan Adayı Rıza Ekşi kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RIZA EKŞİ KİMDİR?

Rıza Ekşi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Didim belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DİDİM ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Didim adayı belli oldu. Saadet Partisi Didim Belediye Başkan Adayı Rıza Ekşi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.