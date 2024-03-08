Aydın'da Uyuşturucuyla Mücadelede Velilere Bilgilendirme

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 35 öğrenci velisi polis ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Madde kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından Valiler İlkokulu ve Valiler Ortaokulu'nda 35 veliye 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında eğitim düzenlenerek broşür dağıtımı yapıldı. Öğrenci velilerine UYUMA uygulaması hakkında bilgiler de verilirken, ekipler çalışmalar sonunda velilerden gelen soruları yanıtladı. - AYDIN