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Didim'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Narkotik Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Zehir tacirlerine nefes aldırmayan narkotik ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, bir süre takibe alınan Y.Y. isimli şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler şüpheliyi kullandığı motosiklet ile yakaladı. Şüphelinin üzerinde, kullandığı motosiklette ve ikametinde yapılan aramalarında; 563,3 gram esrar, 0,66 gram kokain, 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 3 adet rulo halinde alüminyum folyo, 1 adet esrar öğütme aparatı, 32 adet 7,65 tabanca fişeği, 1 adet komando tabir edilen bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 460 Türk lirası ele geçirildi.

Öte yandan narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir diğer çalışmada da 7,21 gram esrar elde geçirilirken şüpheliler uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. ise çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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