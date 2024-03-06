Aydın'da İzinsiz Yer Açan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisi üzerinde izinsiz iş makinesi ile yer açan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akköy Mahallesi'nde S.Y. isimli şüpheli şahıs tarafından M.Ş. isimli adına hazine arazisinde iş makinesi ile izinsiz yer açtığı tespit edildi. Şahıslar hakkında tanzim edilen tutanak adli ve idari işlemlere esas olmak üzere İlgili kurumlara gönderildiği öğrenildi. - AYDIN