Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 6 şüphelinin üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli de tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; S.A., O.K., M.B., A.T., U.T. ve B.T. isimli şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, B.T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN