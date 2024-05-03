Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, il genelinde aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyon çerçevesinde 8,53 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili ise İ.O., Y.Ç. ve H.E.Y. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN