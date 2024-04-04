Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda gözaltına alınan üç şüpheli şahıstan biri tutuklandı.

Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 adet GALARA sentetik ecza, 2,34 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 980 TL Türk Lirası ele geçirildi. Olayla ilgili Z.G., Y.K. ve A.A. isimli şahıs yakalanırken adli mercileri sevk edilen Z.G. ve A.A. isimli şahıslar serbest bırakıldı, Y.K. isimli şahıs tutuklandı. - AYDIN