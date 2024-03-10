Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 47 Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmada; Didim ilçesinde deniz kıyısında bulunan makilik alan içerisinde yasadışı olarak Yunanistan ülkesine deniz yolu ile geçmeye çalışan M.M. ve M.Ö. isimli organizatörler ile birlikte 47 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan; 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 7 adet şişirme pompası, 1 adet akü ve 50 litre benzin ele geçirildi. Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN