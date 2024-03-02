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Didim'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İ.D. (60) idaresindeki otomobil, Milas-Söke kara yolunda bariyerlere çarptı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki Güllü D. (53) hayatını kaybederken, sürücü ve araçtaki T.D. (30) ise Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İ.D. (60) idaresindeki 48 BK 365 otomobil, Milas-Söke kara yolunun Bafa Gölü yakınlarında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçtaki Güllü D'nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki T.D. (30), ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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