Didim'de Otomobil Kazası: 1 Ölü
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
Esra Uygur idaresindeki 09 AFB 125 plakalı otomobil, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda karşı yönden gelen sürücüsü henüz bilinmeyen 09 D 6020 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Uygur, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Uygur'un özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.