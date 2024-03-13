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Didim'de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde polis ekipleri tarafından vatandaşlar broşür dağıtılarak bilgilendirilirken, UYUMA uygulaması da tanıtıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde polis ekipleri tarafından vatandaşlar broşür dağıtılarak bilgilendirilirken, UYUMA uygulaması da tanıtıldı.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla nefes aldırmazken, bilgilendirme çalışmaları ile de vatandaşları uyuşturucu ve zararlı etkilerine karşı bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Narko Nokta etkinliği düzenleyen ekipler, ilçe merkezinde 375 kişiye ve Didim Merkez Cami'nde 285 kişiye broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirirken, UYUMA uygulamasını da tanıttı.

İlçede gerçekleştirilen bu tür etkinliklerle, toplumun geniş kesimlerine ulaşarak uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve farkındalığın artırılması hedeflenirken, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ilçe genelindeki benzer çalışmalarla birlikte, uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi için kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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