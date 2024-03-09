DEM Parti Aydın Didim Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Aydın Didim Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir?
Dem Parti Aydın Didim Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir?
DEM PARTİ AYDIN DİDİM ADAYI NİZAMETTİN ÖZDEN KİMDİR?
Nizamettin Özden 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Aydın Didim Belediye EşBaşkan adayıdır. Nizamettin Özden işçidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz