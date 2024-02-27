Didim'de Tartışma Sonucu Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu tüfekle vurulan Osman Durmaz, hayatını kaybetti.

Olay, Çamlık Mahallesi Ege Caddesi üzerinde bulunan Didekum Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucunda S.K. isimli şüpheli, tartıştığı Osman Durmaz'ı tüfekle kasığından ve elinden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Durmaz ağır yaralanırken, şüpheli S.K. ise olay yerinden firar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayet şüphelisi S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN