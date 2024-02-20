Didim'de 'En iyi narkotik polisi anne' projesiyle 19 veliye eğitim verildi

Aydın'ın Didim ilçesinde "En iyi narkotik polisi anne" projesi çerçevesinde 19 veliye yönelik bilgilendirme eğitimi verildi.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, madde kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede bilgilendirme faaliyetlerine de ara vermeyen ekipler, Arif Nihat Asya İlkokulu ve Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda 19 veliye yönelik ve Yalıköy Kız Kuran Kursu kursiyerlerine yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini tanıttı. Proje kapsamında eğitim düzenleyen ekipler, velileri madde bağımlılığı konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte ayrıca broşür dağıtımı yapılırken, UYUMA uygulaması hakkında da bilgi verildi. - AYDIN