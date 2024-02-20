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Didim'de 'En iyi narkotik polisi anne' projesiyle 19 veliye eğitim verildi

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Aydın'ın Didim ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında 19 veliye bilgilendirme eğitimi verildi. Etkinlikte madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı ve UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde "En iyi narkotik polisi anne" projesi çerçevesinde 19 veliye yönelik bilgilendirme eğitimi verildi.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, madde kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede bilgilendirme faaliyetlerine de ara vermeyen ekipler, Arif Nihat Asya İlkokulu ve Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda 19 veliye yönelik ve Yalıköy Kız Kuran Kursu kursiyerlerine yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini tanıttı. Proje kapsamında eğitim düzenleyen ekipler, velileri madde bağımlılığı konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte ayrıca broşür dağıtımı yapılırken, UYUMA uygulaması hakkında da bilgi verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Aydın Güvenlik 3.Sayfa Haberler

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