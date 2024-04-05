Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu ile ilgili yapılan 2 ayrı operasyonda; 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7,65 mm tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - AYDIN