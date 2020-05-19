Kerkük Operasyonlar Komutanı: "Kerkük'te son 3 ayda 200 DEAŞ militanı yakalandı"
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Kerkük Operasyonlar Komutanı: "Kerkük'te son 3 ayda 200 DEAŞ militanı yakalandı"

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 teröristin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı:
19.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:50

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 teröristin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, kentin güneyinde yürütülen DEAŞ operasyonlarına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Harbiye, "Son 3 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 200 terörist yakalandı" diyerek, özellikle son beş aydır Kerkük'ün güneyindeki DEAŞ militanlarına yönelik operasyonlarını artırdıklarını söyledi.

Korgeneral Harbiye, operasyonlarda yaklaşık 100 DEAŞ mensubunun da öldürüldüğü bilgisini verdi.

Harbiye, terör örgütü DEAŞ mensuplarının en çok yuvalandıkları kentin batısında yer alan Hemrin dağları, güneydeki Eş-Şay, Zegetun ve Abu Hanacir vadileri gibi bölgelerde operasyonların devam edeceğini kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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