Kelaynakların sayısı giderek artıyor
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Kelaynakların sayısı giderek artıyor

NESLİ tükenmekte olan ve dünyada Fas dışında sadece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi sınırlarında yaşayan kelaynaklara bu yılkı üreme döneminde 68 yeni üye katıldı.

Kelaynakların sayısı giderek artıyor
09.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:15

NESLİ tükenmekte olan ve dünyada Fas dışında sadece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi sınırlarında yaşayan kelaynaklara bu yılkı üreme döneminde 68 yeni üye katıldı. 1990'dan itibaren göç etmeleri engellenen kelaynakların sayısı, yeni yavrularla 285'e yükseldi.

Dünyada sadece Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, 1977 yıllından bu yana Şanlıurfa Birecik'te Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor. 1990 yılından itibaren göç etmeleri engellenen kelaynaklar, şubat- mart aylarında tutuldukları kafesten çıkarılarak, üremeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğaya bırakılıyor. Yılda 1 defa yumurtlayan kelaynaklar, temmuz ve ağustos aylarında da yeniden kafeslerine alınırken, içgüdüsel olarak göç yoluna gitmeleri engelleniyor. 

1990 yılında sayıları sadece 11 olan kelaynakların, iyi bakımları, çevresel etkilerin azaltılması, göç zamanı yeniden kafeslerine alınmaları ve yeni yaşam alanlarına alışmaları ile üremeleri de çoğaldı. Bu yıl üreme döneminde 68 yeni yavrunun dünyaya gelmesi ile istasyondaki kelaynak sayısı 285'e yükseldi. Sayıdaki artış, hem istasyon çalışanlarını hem de hayvanseverleri mutlu etti.ET VE PEYNİRLE BESLENİYORLAR

Bölgede aynı zamanda bereketin sembolü olarak kabul edilen kelaynaklar, koruma altında tutuldukları ve üremelerinin sağlandığı istasyonda yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, civciv yemi ve tuzsuz peynirle besleniyor. Kelaynak Üreme İstasyonu görevlileri, kelaynakların her geçen gün bulundukları ortamı kabullenmelerinin popülasyonun artmasında etken olduğunu kaydetti.


Kaynak: DHA

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