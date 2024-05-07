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Şanlıurfa'da PKK propagandası yapan 17 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde eş zamanlı olarak şüpheliler yakalandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki izinsiz bir yürüyüşte terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede ekiplerce Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Viranşehir Şanlıurfa PKK Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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