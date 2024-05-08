(ŞANLIURFA) - Dem Parti Birecik İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. 14 merminin isabet ettiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Birecik'te Meydan Mahallesi'nde bulunan DEM Parti İlçe Başkanlığı'na gece 03.00 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, parti binasına 14 merminin isabet ettiğini belirlerken, olayda ölen veya yaralanan olmadığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için başlattığı çalışma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Birecik ilçemizde 08.07.2024 tarihinde gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği belirlenmiş olup failin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gerekli tahkikata başlanılmış olup konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.