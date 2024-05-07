Siverek'te 22 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, operasyonla yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından aranan cinayet hükümlüsü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, operasyonla yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Kırsal Gözelek Mahallesi'nde 8 yıl önce 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan cinayet hükümlüsü Y.Ç'nin (54) sakladığı adres tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.