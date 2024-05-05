Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu Ömer Toydemir Milli Takım Kampına Davet Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 16 yaşındaki Ömer Toydemir, milli takım kampına davet edilmenin gururunu yaşıyor. Toydemir, milli takıma seçilerek daha iyi başarılara imza atmayı hedefliyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 16 yaşındaki Ömer Toydemir, milli takım kampına davet edilmenin gururunu yaşıyor.

Tanıştığı engelli basketbolcunun tavsiyesiyle bu spora 3 yıl önce başlayan Toydemir, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da mücadele ediyor.

Genç sporcu, kısa sürede takımda önemli başarı yakalayarak milli takım kampına adaylık bileti aldı.

Toydemir, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 6-13 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek kampta Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Milli Takıma seçilerek milli formayı giymek istiyor.

Ömer Toydemir, AA muhabirine, 3 yıl önce başladığı basketbolda Süper Lig'de mücadele ettiğini söyledi.

Takımına önemli katkılarının olduğunu anlatan Toydemir, "Takıma elimden gelen katkıyı sağladığıma inanıyorum. İleri senelerde de inşallah daha iyi sonuçlar alacağız." dedi.

Hedefinin milli takıma seçilerek daha iyi başarılara imza atmak olduğunu dile getiren Toydemir, "Milli takıma davet edilmek çok heyecan verici bir duygu. Bu duyguyu yaşadığım için de çok mutluyum. Hedefim ise milli takımda genç milliye seçilmek. Avrupa ülkelerinde bayrağımı temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Antrenör: "Başarılı bir sporcu"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım da iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Her yıl genç milli takma sporcu göndermeyi başardıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Genç takımımızın şu anda genç sporcusu Ömer kardeşimiz hızlı gelişme sağlayan bir sporcu. Bu hızlı gelişme neticesinde milli takım antrenörlerinin de gözüne girdi. Şu anda ümitliyiz. Ömer'e de şu anda bireysel antrenmanlar yaptırıyoruz. Milli takım kampında seçilecek kabiliyete sahip bir sporcu. Başarılı bir sporcu. Milli takımda da başarılı olur. Burada da bayrağımızı inşallah göndere çekeceğini düşünüyorum. Bünyemizde yetişen sporcularımızı başarılı ve milli takımda gördükçe bizler seviniyoruz. İnşallah başarılı bir sonuç alır, milli takıma da seçilir."

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Milli Takım Basketbol Şanlıurfa Milli Takım Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title