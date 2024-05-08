Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da DEM Parti Bürosuna Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Parti bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda büronun camlarına 14 adet mermi isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Parti bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşandı. DEM Parti'nin ilçe örgütü bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi. Bölgeye giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa DEM Parti Birecik Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title