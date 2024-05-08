Şanlıurfa'da Tarımsal Sulama Nedeniyle Elektrik Tüketimi Üç Katına Çıktı

Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde tarımsal sulama faaliyetlerinin en yoğun gerçekleştiği Şanlıurfa'da, elektrik tüketimi nisan ayı boyunca üç katına çıktı. Sulama sezonunun başlangıcı olan 1 Nisan'da 11 milyon 505 bin kWh olan günlük tüketim, ay sonunda 30 milyon 743 bin kWh seviyesine ulaştı. Bölgede her gün onlarca kaçak trafonun tespit edilmesi, tüketimdeki olağanüstü artışa yol açarken, sık sık yaşanan arızalar ve buna bağlı elektrik kesintileri tedarik sürekliliğini olumsuz etkiliyor.

Türkiye genelinde tarımsal sulama için kullanılan elektriğin yaklaşık yarısı, Dicle Elektrik'in sorumluluk sahasına tüketiliyor. Bölgede elektrik tüketiminin en yüksek olduğu yer ise Şanlıurfa olarak kaydediliyor. Dicle Elektrik tarafından yapılan ölçümlere göre, Şanlıurfa'daki tarımsal alanlarda 1 Nisan'da günlük 11 milyon 505 kWh elektrik tüketilirken, Nisan ayı sonunda bu rakam yaklaşık üç katına çıkarak 30 milyon 743 kWh'ye ulaştı. Ayrıca, 2023 yılının Nisan ayında tarımsal alanlardaki toplam elektrik tüketimi 506 milyon 83 bin kWh iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 30'dan fazla bir artışla 694 milyon 911 bin kWh olarak gerçekleşti.

351 adet kayıt dışı trafo tespit edildi

Dağıtım bölgesindeki faaliyetlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın gözetiminde ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri ve Hizmet Kalitesi Yönetmelikleri çerçevesinde sürdüren Dicle Elektrik, abonelerine kesintisiz enerji tedarik edebilmek için çalışmalarını sürdürürken, enerji hırsızları tarafından ciddi bir şekilde engelleniyor. Şanlıurfa'da tarımsal sulama sahalarında olağanüstü boyutta artan tüketimi mercek altına alan Dicle Elektrik yetkilileri, söz konusu artışın kayıt dışı enerji kullanımından kaynakladığını duyurdu. Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğüne bağlı saha ekiplerinin sadece Nisan ayında yaptığı kaçak denetimleri sonucunda 100 bin nüfuslu bir şehre yetecek güçteki 351 adet kayıt dışı trafo tespit edilmiş, el konulabilmesi için savcılığa başvuruda bulunulmuştu. Bahse konu kayıt dışı trafoların ele geçirilebilmesi için ise hukuki süreç devam ediyor.

"Bu durum ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilir"

Dicle Elektrik yetkilileri, sahadaki yatırımların ve fiziki takibin yanı sıra teknolojik imkanları da kullanarak kayıt dışı elektrik kullanımını önleme çabalarını dile getirdi. Tarımsal sulama alanlarında bir ay içinde elektrik tüketiminin üç katına çıkmasının kayıt dışı kullanımdan kaynaklandığını belirten yetkililer, plansız ve kabul edilemez boyuttaki kayıt dışı tüketimle mücadele için ekiplerin havadan ve karadan 7/24 kaçak kontrolü yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kısa sürede yaşanan keskin tüketim artışlarını öngörmek zor. Bu durum, alınan tüm tedbirlere rağmen enerji dalgalanmalarına, istenmeyen arızalara ve sonuç olarak kesintilere yol açıyor. Bu durum ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilir. Şirket olarak kaçak tüketimi önlemek ve kayıt altına almak konusunda olduğumuz kadar bu yıl gecikmiş borçlarını ödemeyenlere elektrik vermemekte kararlıyız. Bunun yanında borcunu zamanında ve düzenli ödeyenlerin mağdur olmaması için de tedarik ettiğimiz 1.000 adet jeneratörle gerekli tüm desteği sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.

Ödenmemiş fatura tutarı 16 milyar TL

Yetkililer tarafından bölgedeki tarımsal sulama abonelerinin, uzun yıllardır biriken ve halen ödenmemiş olan 16 milyar TL tutarındaki vadesi geçmiş elektrik borcu olduğu açıklandı, toplam 17 bin 415 tarımsal sulama abonesinden 13 bininin bu borcu taşıdığı belirtildi. Özellikle Viranşehir ve Siverek'ten sonra borç miktarıyla dikkat çeken Harran ilçesinde, tarımsal sulama abonelerinin borcunun 2 milyar TL'ye ulaşmasına dikkat çekildi. Ayrıca, tarımsal sulamanın yoğun yapıldığı Demirli fiderinde kayıtlı 168 sulama trafosunun bulunduğu ve söz konusu fiderden elektrik tedarik eden abonelerin 286 milyon lira vadesi geçmiş borcu olmasına rağmen neredeyse hiç ödeme yapılmadığı tespit edildi. Yine Harran'daki Damlasu fiderinden enerji alan abonelerin 178 milyon TL'ye ulaşan elektrik borçlarına ilişkin ödeme oranının yüzde 5 olduğu tespit edildi.

Şirket yetkilileri, enerji dalgalanmalarına, arızalara ve kesintilere neden olan bu durumları önlemek için gerekli tüm adımların atılmakta olduğunu duyurdu. - ŞANLIURFA