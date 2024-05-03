Şanlıurfa'da Polis Denetimlerinde 12 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da polisler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 956 kişinin üst aramasını yapan ekipler, 12 aranan şahsı yakalayarak 4 tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 15 bin 956 şahıs, 2 bin 855 adet araç, 260 adet motosikletin kontrolü gerçekleştirildi. Denetimlerde aralarında yasadışı bahis suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın da bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca, 880 gram narkotik madde ele geçirildi. Toplam 47 araca da trafik kurallarını ihlal etmekten idari para cezası kesildi. - ŞANLIURFA