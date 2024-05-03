Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerindeki 6 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet uzun namlulu silah, 16 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 24 adet şarjör, 763 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 80 gram metamfetamin maddesi, 20 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA