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Şanlıurfa'da Otomobil Hafriyat Kamyonunun Kasasına Düştü, Sürücü Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobil, hafriyat kamyonunun kasasına düşerek sürücüsünü yaraladı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafriyat kamyonun kasasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Y.Ç. kontrolündeki 34 FIC 621 plakalı otomobil, Balıkayağı Kavşağı'nda çalışma yapılan köprülü kavşak şantiye alanındaki yoldan yaklaşık 4 metre aşağıda park halindeki 06 GB 3595 plakalı hafriyat kamyonun kasasına düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaköprü Şanlıurfa İtfaiye Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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